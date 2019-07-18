В Киеве загорелась маршрутка

Сегодня в Киеве возле метро "Лесная" загорелось маршрутное такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию видео на странице издания "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, маршрутное такси загорелось около 8:40. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 15 июля под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое человек и 20 человек пострадали.

Напомним, в14 июля в аварию попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского. В результате ДТП Запорожской области никто не пострадал. Местные СМИ писали, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля возле Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали шестеро детей.