У Києві загорілася маршрутка

Сьогодні в Києві біля метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію відео на сторінці видання "Київ Оперативний" у Facebook.

Згідно з повідомленням, маршрутне таксі зайнялося близько 8:40. Оскільки поліція виявилося поруч, правоохоронці огородили місце і почали гасити пожежу. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 15 липня під Києвом, біля села Гурівщина, зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого загинули троє людей і 20 осіб постраждали.

Нагадаємо, в14 липня в аварію потрапив кортеж президента України Володимира Зеленського. В результаті ДТП Запорізької області ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ писали, що аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху внаслідок обгону колони автобусів з дітьми, які їхали на відпочинок.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня біля Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали шестеро дітей.