В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых районах уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных концентраций

В Киеве зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, а в некоторых районах города уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственну службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое в Киеве происходят с 8 июня.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - заявили в ГСЧС.

Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией дальнейшего роста в столице будет удерживаться до 18 июня 2019.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве зафиксирован новый температурный рекорд. Как сообщается, в ночь на пятницу температура воздуха в столице не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.