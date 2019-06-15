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У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 10:20
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких районах рівень забруднення досяг 5-6 середньобових концентрацій

У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря, а у деяких районах міста рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповіли, що метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі у Києві відбуваються з 8 червня.

"Протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження  ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення  діоксидом азоту досяг переважно  5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського  проспекту,  Бессарабської та Деміївської площ", - заявили у ДСНС.

Повідомляється, що за прогнозом Гідрометцентру спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення з тенденцією подальшого зростання у столиці буде утримуватись до 18 червня 2019.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві зафіксовано новий температурний рекорд. Як повідомляється, в ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм.

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