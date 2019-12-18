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У Києві зафіксовано другий поспіль температурний рекорд

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 14:34
У Києві зафіксовано другий поспіль температурний рекорд
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Прогноз свідчить про те, що найближчим часом будуть ще рекорди

Температура повітря у Києві у вівторок, 17 грудня 2019 року піднялася до 10,4 градусів тепла, що на 1,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1937 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, з урахуванням прогнозу Українського гідрометцентру, є велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря у середу, 18 грудня.

Нагадаємо, середньодобова температура 16 грудня в Києві склала 6,6 градусів, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року.

Відзначимо, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла,

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря нинішньої осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище кліматичної норми. Таким чином осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано 9 температурних рекордів.

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