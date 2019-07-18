ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве зафиксирован температурный антирекорд

Новости » Общество    18.07.2019 - 17:57
В Киеве зафиксирован температурный антирекорд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воды в Днепре впервые стала ниже +20 градусов

В Киеве зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, в среду, 17 июля, температура воды в Днепре в пределах столицы впервые после 27 мая стала ниже + 20 градусов по Цельсию. 

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции, 17 июля среднесуточная температура воды составила + 19,8 градусов и продолжает снижаться.

"Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20 градусов", - добавили в обсерватории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что два температурных рекорда были зафиксированы в столице в начале июля 2019 года. Среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекорд 1890 года. Также ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года. 

Кроме того, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха.

В день выборов Украину накроет жара Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели
Новости Украины рекордПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь