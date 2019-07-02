В начале июля в Киеве зафиксировано два температурных рекорда

Фото: Термометр на фоне неба (РБК-Украина)

Киевляне пережили самый жаркий день и самую теплую ночь

Два температурных рекорда зафиксированы в Киеве в начале июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6 градусов далекого 1890 года на 0,4 градусов и составила 26,0 градусов.

Кроме того, ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года. Температура воздуха ночью не опускалась ниже 20,9 градусов, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9 градусов.

Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры, добавили в обсерватории.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха.