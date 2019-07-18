У Києві зафіксований температурний антирекорд

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура води в Дніпрі вперше стала нижче +20 градусів

У Києві зафіксовано перший температурний антирекорд нинішнього літа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, у середу, 17 липня, температура води в Дніпрі в межах столиці вперше після 27 травня стала нижче + 20 градусів за Цельсієм.

"Завдяки тривалому зниженню температури повітря в Києві, яка з 9 липня нижче кліматичної норми, в середу температура води в Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижче +20° С", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень гідрологічної станції, 17 липня середньодобова температура води становила + 19,8 градусів і продовжує знижуватися.

"Але літо триває, і з підвищенням температури повітря вода у Дніпрі знову стане тепліше і перевищить +20 градусів", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що два температурні рекорди були зафіксовані в столиці на початку липня 2019 року. Середньодобова температура повітря 1 липня вперше за 139 років спостережень перевищила попередній рекорд 1890 року. Також ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року.

Крім того, в червні в Києві було встановлено кілька температурних рекордів. Зокрема, 22 червня стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градуса вище попереднього максимуму температури повітря.