UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве зафиксирован 12-й температурный рекорд с начала лета

Автор: Александр Белоус

Ночь на четверг, 15 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22,8 градусов. Предыдущее рекордное значение 2010 года превышено на 1,4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, это уже 12-й температурный рекорд с начала лета

Всего с начала года в Киеве установлено 22 температурных рекорда.

Отметим, максимальная температура дня для 15 июля была в Киеве в 1883 году - 33,7 градусов. Таким образом, сегодня в столице может быть обновлен еще один рекорд, поскольку к 13:40 температура уже превысила 33 градуса.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

Читайте РБК-Украина в Google News
температурарекордПогода