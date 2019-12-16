В Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю заболели более 11 тыс. людей

За предыдущую неделю с 9 по 15 января в Киеве зарегистрировали 11 340 больных на грипп и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 50%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 384,3.

"В ццелом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 7 660 (почти на уровне прошлой недели), взрослых - 3680 (снижение на 8%)", - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 67,5%, а на предыдущей неделе - 65,5%. В больницы за предыдущую неделю госпитализировано 122 человек, из них 116 - дети.

Напомним, с начала нынешнего эпидсезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

РБК-Украина писало, что за прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети, что ниже эпидемического порога.