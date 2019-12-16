У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень захворіли понад 11 тис. людей

За попередній тиждень з 9 по 15 січня у Києві зареєстрували 11 340 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базову лінію на 50%. Наразі показник захворюваності становить 384,3.

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 2,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло - 7 660 (майже на рівні минулого тижня), дорослих - 3680 особи (зниження на 8%)", - йдеться в повідомленні.

У структурі захворюваності діти становлять 67,5%, а на попередньому тижні - 65,5%. До медичних закладів за попередній тиждень госпіталізовано 122 осіб, із них 116 – діти.

Нагадаємо, з початку цьогорічного епідсезону щеплення від грипу та ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього вакцинувалися уже понад 200 тис. людей.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень в Україні на грип захворіли 173 365 осіб, з них 69,3% - діти, що нижче епідемічного порогу.