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В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд этой осени

Автор: Александр Белоус

Ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, минимальная температура не опускалась ниже 12,0 градусов тепла, что на 1,0 градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 8,5 градусов.

Отметим, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 22,3 градусов тепла. Это на 1,9 градусов превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

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