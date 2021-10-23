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У Києві зафіксували перший температурний рекорд цієї осені

Автор: Олександр Білоус

Ніч на п'ятницю, 22 жовтня, у Києві виявилася найтеплішою за 141 рік. Це перший температурний рекорд в столиці цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, мінімальна температура не опустилась нижче 12,0 градусів тепла, що на 1,0 градус тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 8,5 градусів.

Відзначимо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 22,3 градусів тепла. Це на 1,9 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

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