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В Киеве задерживается движение троллейбусов

Новости » Общество     02.12.2019 - 09:17
В Киеве задерживается движение троллейбусов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задерживается движение троллейбусов №19Д, 21К, 30, 40, 40К

В понедельник, 2 декабря, в Киеве задерживается движение троллейбусов №19Д, 21К, 30, 40, 40К. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевпастранс.

Задерживается движение троллейбусов №19Д, 21К, 30, 40, 40А по улице Кадетский Гай в направлении Севастопольской площади по причине дорожно-транспортного происшествия между частными авто. На место вызвана полиция.

Напомним, РБК-Украина писало о пробках в Киеве. Затруднено движение транспорта на Оболони, возле станций метро "Героев Днепра", "Дорогожичи, "Сырец". Пробки образовались на Подоле, на проспекте Победы, частично на бульваре Тараса Шевченко, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте.

Также сообщалось, что в воскресенье, 1 декабря, в Киеве в пиццерии устроили драку, а затем на автомобиле разнесли входную дверь здания.

Отметим, в центре Киева ограничат движение транспорта на время новогодне-рождественских празднований. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5 и на Контрактовой площади.

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