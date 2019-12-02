Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Затримується рух тролейбусів №19Д, 21К, 30, 40, 40К

У понеділок, 2 грудня, у Києві затримується рух тролейбусів №19Д, 21К, 30, 40, 40К. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Київпастранс.

Затримується рух тролейбусів №19Д, 21К, 30, 40, 40К по вулиці Кадетський Гай в напрямку Севастопольскої площі з причини дорожно-транспортної пригоди між приватними авто. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про пробки у Києві. Ускладнений рух транспорту на Оболоні, біля станцій метро "Героїв Дніпра", "Дорогожичі, "Сирець". Пробки утворились на Подолі, на проспекті Перемоги, частково на бульварі Тараса Шевченка, на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті.

Також повідомлялось, що у неділю, 1 грудня, у Києві в піцерії влаштували бійку, а потім на автомобілі рознесли вхідні дверцята будівлі.

Зазначимо, в центрі Києва обмежать рух транспорту на час новорічно-різдвяних святкувань. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5 та на Контрактовій площі.