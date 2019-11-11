В Киеве задерживается движение трамваев из-за ухудшения погоды

В Киеве задерживается движение трамваев №15,18, 14, 15 из-за скопления воды. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевпастранс.

Кроме того, по техническим причинам задерживается движение троллейбусов № № 24, 34, 47 по ул. Тимошенка - Г.Сталинграда в напр. Северной.

"Задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская - Полтавская в напр. Старовокзальной из-за скопления воды. На место вызвано ответственную службу города... Задерживается движение трамваев №14,15", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Большие пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте. Также осложнено движение транспорта на всех мостах, а именно на Северном, Южном, Дарницком, а также на мосту имени Патона и мосту Метро.

Отметим, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что погода в Украине в понедельник, 11 ноября, принесет осадки в северные и некоторые центральные области. Сегодня небольшой дождь возможен в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.

Добавим, что в столице с утра идет сильный дождь.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня в западных, центральных и северных областях возможны осадки.