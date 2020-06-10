В Киеве задерживается движение фуникулера

Движение фуникулера в Киеве задерживается из-за технических причин. На место вызвано ответственную службу предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Добавим, Киевский фуникулер - линия фуникулера, которая проходит по крутому склону Владимирской горки и объединяет две части города: Подол с Верхним городом.

РБК-Украина писало, что с 1 июня в Киеве заработала автофиксация нарушений правил дорожного движения.

Напомним, 5 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.

Отметим, что из-за эпидемической ситуации в Киеве не разрешили возобновить работу залов ресторанов и кафе в рамках ослабления мер.

Также Министерство здравоохранения объяснило увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине игнорированием правил карантина.