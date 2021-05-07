В Киеве после задержания в отделении полиции умерла женщина
В Киеве на территории Святошинского управления полиции умерла женщина. Ее задержали за кражу, а утром обнаружили мертвой.
Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
Сообщается, что ночью ее задержали за кражу из магазина. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в Киеве не имела постоянного места жительства.
"Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", - отметили в полиции.
На месте инцидента работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.
"Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве на Виноградаре двое молодых людей из мести подожгли мужчину. Он получил ожоги 80% поверхности тела и умер в больнице.
До этого сообщалось, что таможенники задержали иностранца в аэропорту "Борисполь". Он пытался провезти в собственном животе более килограмма наркотиков из Евросоюза.