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В Киеве после задержания в отделении полиции умерла женщина

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 13:25
В Киеве после задержания в отделении полиции умерла женщина Фото: женщина в Киеве умерла после задержания (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на территории Святошинского управления полиции умерла женщина. Ее задержали за кражу, а утром обнаружили мертвой.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что ночью ее задержали за кражу из магазина. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в Киеве не имела постоянного места жительства.

"Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", - отметили в полиции.

На месте инцидента работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

"Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на Виноградаре двое молодых людей из мести подожгли мужчину. Он получил ожоги 80% поверхности тела и умер в больнице.

До этого сообщалось, что таможенники задержали иностранца в аэропорту "Борисполь". Он пытался провезти в собственном животе более килограмма наркотиков из Евросоюза.

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