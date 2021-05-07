В Киеве после задержания в отделении полиции умерла женщина

В Киеве на территории Святошинского управления полиции умерла женщина. Ее задержали за кражу, а утром обнаружили мертвой.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева .

Сообщается, что ночью ее задержали за кражу из магазина. Задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в Киеве не имела постоянного места жительства.

"Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", - отметили в полиции.

На месте инцидента работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

"Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.