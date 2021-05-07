У Києві після затримання у відділку поліції померла жінка

У Києві на території Святошинського управління поліції померла жінка. Її затримали за крадіжку, а вранці виявили мертвою.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва .

Повідомляється, що вночі її затримали за крадіжку з магазину. Затримана раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності, в Києві не мала постійного місця проживання.

"Її затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і помістили в кімнату для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило", - зазначили в поліції.

На місці інциденту працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

"Правоохоронці опрацьовують записи з камер спостереження і встановлюють обставини її смерті. Всі матеріали перевірки будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.