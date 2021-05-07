ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві після затримання у відділку поліції померла жінка

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 13:25
У Києві після затримання у відділку поліції померла жінка Фото: жінка в Києві померла після затримання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на території Святошинського управління поліції померла жінка. Її затримали за крадіжку, а вранці виявили мертвою.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що вночі її затримали за крадіжку з магазину. Затримана раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності, в Києві не мала постійного місця проживання.

"Її затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і помістили в кімнату для затриманих. Скарг на здоров'я від затриманої не надходило", - зазначили в поліції.

На місці інциденту працюють лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

"Правоохоронці опрацьовують записи з камер спостереження і встановлюють обставини її смерті. Всі матеріали перевірки будуть передані в Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві на Виноградарі двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Він отримав опіки 80% поверхні тіла і помер у лікарні.

До цього повідомлялося, що митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному животі більше кілограма наркотиків з Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ преступления Задержание
NEWS
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена