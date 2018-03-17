В Киеве задержали женщину, завладевшую 250 млн гривен "Укргазбанка"

Прокуратура города Киева совместно с СБУ и Нацполицией задержали женщину, которая подозревается в организации преступной схемы по завладению 250 млн гривен государственного банка ПАО "Укргазбанк". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по разрешению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО "Укргазбанк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 38-летняя женщина создала ряд фиктивных предприятий и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.

В результате ее действий банк потерял право требования по кредиту, а имущество, которое находилось в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

Задержанной сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Напомним, в Полтавской области киберполиция прекратила деятельность преступной группы, участники которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО и социально незащищенных лиц присвоили свыше семи миллионов гривен.