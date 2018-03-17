У Києві затримали жінку, що заволоділа 250 млн гривень "Укргазбанку"

Прокуратура міста Києва спільно з СБУ та Нацполіцією затримали жінку, яка підозрюється в організації злочинної схеми із заволодіння 250 млн гривень державного банку ПАТ «Укргазбанк». Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 38-річна жінка створила низку фіктивних підприємств та вчиняли інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.

Внаслідок її дій банк втратив право вимоги по кредиту, а майно, яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки.

Затриманій повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги, та фіктивному підприємництві.

За клопотанням прокуратури їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, у Полтавській області кіберполіція припинила діяльність злочинної групи, учасники якої під приводом збору благодійних внесків для учасників АТО та для соціально незахищених осіб привласнили понад сім мільйонів гривень.