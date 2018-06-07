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В Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 11:29
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

За указанные средства патрульные не составили протокол о правонарушении виновнику ДТП

Прокуратурой города Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователями Главного Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в г. Киеве и Киевской области задержаны инспекторы патрульной полиции на получении 3 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры города Киева. Facebook.

Как сообщается, за указанные средства патрульные составили протокол об административном правонарушении гражданину, который был виновником ДТП.

 

В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ НА ВЗЯТКЕ ДВУХ ИНСПЕКТОРОВ ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ Прокуратурой города Киева совместно с КМУ ДВБ ЧП Украины...

Опубликовано Прокуратура города Киева 7 июня 2018 г.

"Сотрудникии полиции были задержан на рабочем месте после получения ими взятки. Во время обысков рабочих мест и помещений инспекторов патрульной полиции правоохранители обнаружили и изъяли указанные средства", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность указанных сотрудников полиции к совершению аналогичных преступлений, продолжается.

Напомним, в Николаевской области суд арестовал патрульного полицейского за похищение имущества.

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Теги публикации: полиция, взятка, ДТП, НПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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