В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии

Фото: Вячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

Мужчину по прозвищу "Темо Сухумский" задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполіції

В Киеве работники Департамента стратегических расследований Нацполиции в субботу, 15 декабря, задержали очередного "вора в законе", гражданина Грузии по кличке "Темо Сухумский". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Нацполиции В'вячеслава Аброськина.

"Этот "уважаемый" гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью,но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с такими же лицами, как и он, без памяти на воровской встречи, где решали вопросы преступного мира", - написал Аброськин.

Он добавил, что обычно задержанные грузинские криминальные авторитеты боятся возвращаться на родину в Грузию.

"Почему боятся возвращаться в свою страну, потому что там очень строгое законодательство в отношении таких лиц. Там есть позиция, непреклонная позиция государства: полиция задержала, прокурор поддержал полицию, а судья отправил надолго за решетку, где сам себя он и обслуживает", - утверждает Аброськин.

Сьогодні в Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали чергового туриста-«злодій в... Опубліковано Vyacheslav Abroskin Субота, 15 грудня 2018 р.

Напомним, в августе в Киевской области задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский".