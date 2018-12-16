У Києві затримали "злодія в законі" з Грузії

Фото: В‘ячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

Чоловіка на прізвисько "Темо Сухумський" затримали працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

У Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в суботу, 15 грудня, затримали чергового злодія в законі, громадянина Грузії на прізвисько "Темо Сухумський". Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна.

"Цей "шановний" громадянин не пам’ятає, як він потрапив до України та з якою метою,але затриманий він був не в музеї й не на симпозіумі з інженерами чи на ярмарку з фермерами, а з таким ж особами, як і він, без пам`яті на злодійській зустрічі, де вирішували питання злочинного світу", - написав Аброськін.

Він додав, що зазвичай затримані грузинські кримінальні авторитети бояться повертатися на батьківщину в Грузію.

"Чому бояться повертатися до своєї країни, бо там дуже суворе законодавство щодо таких осіб. Там є позиція, непохитна позиція держави: поліція затримала, прокурор підтримав поліцію, а суддя відправив надовго за грати, де сам себе він й обслуговує", - стверджує Аброськін.

Нагадаємо, у серпні у Київській області затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський".