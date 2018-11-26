В Киеве злоумышленники украли кабель правительственной связи

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тыс. гривен

В Деснянском район столицы на улице Братиславской полиция задержала трех мужчин, которые вырезали 79 метров кабеля правительственной связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители во время ночного патрулирования заметили мужчин, которые тянут к автомобилю кабель. Их задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

У задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тыс. гривен. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди раньше попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям по городу Киеву.

Фото: задержание злоумышленников (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 20 ноября в Киеве в Оболонском районе патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожего. Возле магазина у злоумышленника возник конфликт с мужчиной, после чего он достал пистолет и трижды выстрелил в потерпевшего.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кременчуге (Полтавская область) неизвестные обстреляли автомобиль и скрылись.