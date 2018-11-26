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У Києві зловмисники вкрали кабель урядового зв’язку

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 13:01
У Києві зловмисники вкрали кабель урядового зв’язку
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тис. гривень

У Деснянському район столиці на вулиці Братиславській поліція затримала трьох чоловіків, які вирізали 79 метрів кабелю урядового зв’язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва

Як зазначається, правоохоронці під час нічного патрулювання помітили чоловіків, які тягнуть до автомобіля кабель. Їх затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу для документування події.

У затриманих вилучили 79 метрів викраденого кабелю урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину. За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тис. гривень. Зловмисниками виявилися 62-річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області 1994 та 1996 років народження. Молодики раніше потрапляли у поле зору поліцейських за скоєння майнових злочинів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. 

Поліція перевіряє причетність затриманих до аналогічних злочинів по місту Києву. 

Фото: затримання зловмисників (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 20 листопада у Києві у Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Біля магазину у зловмисника виник конфлікт із чоловіком, після чого він дістав пістолет і тричі вистрілив у потерпілого. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кременчуці (Полтавська область) невідомі обстріляли автомобіль та втекли.

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