У Києві зловмисники вкрали кабель урядового зв’язку

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тис. гривень

У Деснянському район столиці на вулиці Братиславській поліція затримала трьох чоловіків, які вирізали 79 метрів кабелю урядового зв’язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці під час нічного патрулювання помітили чоловіків, які тягнуть до автомобіля кабель. Їх затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу для документування події.

У затриманих вилучили 79 метрів викраденого кабелю урядового зв’язку та знаряддя вчинення злочину. За попередніми підрахунками, сума збитків становить 162 тис. гривень. Зловмисниками виявилися 62-річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області 1994 та 1996 років народження. Молодики раніше потрапляли у поле зору поліцейських за скоєння майнових злочинів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліція перевіряє причетність затриманих до аналогічних злочинів по місту Києву.

Фото: затримання зловмисників (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 20 листопада у Києві у Оболонському районі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожого. Біля магазину у зловмисника виник конфлікт із чоловіком, після чого він дістав пістолет і тричі вистрілив у потерпілого.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кременчуці (Полтавська область) невідомі обстріляли автомобіль та втекли.