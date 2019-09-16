В Киеве задержали троих мужчин за нападение на полицейского

В Киеве задержали трех мужчин за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киеве.

По сообщению полиции, инцидент произошел 16 сентября около 1:00 в Дарницком районе после того, как сотрудник полка особого назначения сделал компании мужчин замечание из-за нарушения общественного порядка.

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу. После этого трое мужчин из компании набросились на полицейского и начали его избивать. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей", - говорится в сообщении.

В результате инцидента у полицейского обнаружили многочисленные гематомы, а также перелом двух ребер. Получивший ранение в ногу мужчина находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

"Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи", - сообщили в полиции.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире совершили нападение на инкассаторов. Водитель и пассажир-хранитель (по предварительным данным - работник полиции) получили тяжелые телесные повреждения.

Также сообщалось, что в Киеве водитель устроил стрельбу. В результате инцидента был ранен мужчина.