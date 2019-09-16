У Києві затримали трьох чоловіків за напад на поліцейського

У Києві затримали трьох чоловіків за напад на співробітника поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Києві.

За повідомленням поліції, інцидент стався 16 вересня близько 1:00 у Дарницькому районі після того, як співробітник полку особливого призначення зробив компанії чоловіків зауваження за порушення громадського порядку.

"Один з хлопців підійшов до поліцейського і почав з ним суперечку. Під час цієї розмови поліцейський відчув, як хтось вдарив його в голову і задув особа газом. Травмований спецназівець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет і, зробивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу. Після цього троє чоловіків з компанії накинулися на поліцейського і почали його бити. Поліцію і "швидку" викликала одна з дівчат, яка була в компанії правопорушників", - йдеться в повідомленні.

В результаті інциденту біля поліцейського виявили численні гематоми, а також перелом двох ребер. Отримав поранення в ногу чоловік знаходиться в лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

"Слідчо-оперативна група на місці задокументувала подія, опитала фігурантів і свідків конфлікту, опрацювала відео з камер спостереження. Трьох молодих людей, які наносили удари поліцейському, затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі з ними спілкуються слідчі", - повідомили в поліції.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим за скоєне загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирі вчинили напад на інкасаторів. Водій і пасажир-зберігач (за попередніми даними - працівник поліції) отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Також повідомлялося, що у Києві водій влаштував стрілянину. В результаті інциденту був поранений чоловік.