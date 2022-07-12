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В Киеве задержали торговцев оружием, которые пытались продать автоматы АК-74

Фото: в Киеве задержали торговцев оружием (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала жителей Киева, которые занимались нелегальной торговлей оружием. Они пытались продать более десяти автоматов АК-74.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, Клиентов злоумышленники подыскивали, используя личные связи, в том числе среди криминальных кругов.

по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины продолжается.

Напомним, ранее правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.

Также Служба безопасности Украины разоблачила помощника народного депутата, который на протяжении восьми лет сотрудничал с ФСБ России.

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