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У Києві затримали торговців зброєю, які намагалися продати автомати АК-74

Фото: у Києві затримали торговців зброєю (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України затримала жителів Києва, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, Клієнтів зловмисники підшукували, використовуючи особисті зв'язки, в тому числі серед кримінальних кіл.

за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.

Також Служба безпеки України викрила помічника народного депутата, який протягом восьми років співпрацював з ФСБ Росії.

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