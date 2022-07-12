У Києві затримали торговців зброєю, які намагалися продати автомати АК-74

Служба безпеки України затримала жителів Києва, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, Клієнтів зловмисники підшукували, використовуючи особисті зв'язки, в тому числі серед кримінальних кіл.
за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України триває.
Нагадаємо, раніше правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.
Також Служба безпеки України викрила помічника народного депутата, який протягом восьми років співпрацював з ФСБ Росії.
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