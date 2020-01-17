В Харькове прокурор обещал оставить подозреваемого на свободе за взятку

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокурор получил 3,5 долларов за содействие в суде по не привлечению подозреваемого к лишению свободы

В Харькове следователи Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из местных прокуратур на взятке в 3,5 тысячи долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что в обмен на вознаграждение, прокурор обещал содействовать в том, чтобы подозреваемый в нанесении тяжких повреждений остался на свободе.

"Прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тысячи долларов за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. При получении "вознаграждения" прокурора задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Прокурору грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что разоблачили заместителя начальника одного из департаментов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на получении взятки в 66 тысяч гривен. Действия чиновника могли привести к катастрофе с угрозой жизни и здоровью людей.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области чиновники организовали схему по выводу госсредств в тень. В такой способ они похитили более 30 млн гривен.