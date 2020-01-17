ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черниговской области полицейский получил 5 лет тюрьмы за взятку

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 15:33
В Черниговской области полицейский получил 5 лет тюрьмы за взятку
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Он требовал взятку за непривлечение к ответственности виновного в ДТП с пострадавшими

В Черниговской области осужден следователь Национальной полиции, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в 2018 году следователь требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по факту дорожно-транспортного происшествия, где есть пострадавшие.

"Деснянский районный суд Чернигова признал следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года", - говорится в сообщении

Апелляционный суд оставил решение суда без изменений. Приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области украли 30 млн гривен госденег на ремонтах социальной сферы. Чиновники организовали коррупционную схему по выводу государственных денег в тень.

СБУ задержала боевика "ЛНР", который планировал теракты в Харькове Депутатам в Донецкой области объявили о подозрении в деле псевдореферендума 2014 года
Новости Украины Служба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь