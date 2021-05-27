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В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

Автор: Андрей Василюк

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Республики Молдова, которого разыскивает Интерпол. Он незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей соседнего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что иностранец, которому СБУ был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал за 200 тысяч долларов решить "на самом высоком уровне" вопрос назначения на госдолжность.

26 мая Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал "вора в законе" по прозвищу "Принц". Он ранее попал в санкционный список Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО).

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