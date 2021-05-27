В Києві затримали громадянина Молдови, якого розшукує Інтерпол

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Києві громадянина Республіки Молдова, якого розшукує Інтерпол. Він незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців сусідньої держави.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Встановлено, що іноземець, якому СБУ було заборонено в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів в Республіці Молдова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що іноземця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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