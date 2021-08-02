В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки, который возил пассажиров по городу
Фото: в Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который возил пассажиров (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, который перевозил по городу пассажиров. Оказалось, что мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами в прошлом году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.
В конце концов, оказалось, что мужчину лишили права в управлении транспортными средствами еще в 2020 году.
Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии с:
- ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
- ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченной в праве управления).