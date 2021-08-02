У Києві затримали п'яного водія маршрутки, який возив пасажирів містом

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали нетверезого водія маршрутки, який перевозив містом пасажирів. Виявилося, що чоловіка обмежили у праві керування транспортними засобами торік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва .

На вулиці Милославській патрульна поліція зупинила водія автобусу Ataman, з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік, зі свого боку, відмовився від алкотесту, пояснюючи це тим, що в нього не має можливість витрачати на це час.

Зрештою, виявилося, що чоловіка позбавили права у керуванні транспортними засобами ще у 2020 році.

Правоохоронці відсторонили водія від керування й склали на нього протоколи відповідно до: