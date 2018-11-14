У Києві затримали псевдомінера банків

Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали зловмисника, який повідомляв про "мінування" банків на вулицях Раїси Окіпної та Микільсько-Слобідській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, правоохоронці встановили особу, яка повідомила про псевдозамінування банків у Києві - зловмисником виявився 39-річний уродженець Чернігівської області.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Харкові замінували дві школи на вул. Академіка Богомольця.

Додамо, також РБК-Україна повідомляло, що 9 листопада невідомий повідомляв про мінування будівлі міськради Харкова на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. У ході перевірки правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних пристроїв.