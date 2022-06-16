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Торговля гуманитаркой. В Киеве мужчина пытался продать предназначенные для ВСУ внедорожники

Фото: в Киеве разоблачили предпринимателя (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Киевского предпринимателя разоблачили на продаже внедорожников, которые были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи. В документах на авто было указано, что они предназначены для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, владелец СТО, располагая двумя автомобилями польской регистрации, которые были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

Напомним, ранее в столице задержали предпринимателя, который занимался продажей гуманитарной помощи. Мужчина наживался на продаже военной амуниции, продуктах питания и товарах личной гигиены.

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КиевГуманитарная помощьПрокуратура