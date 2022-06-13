В Киеве разоблачили предпринимателя на продаже гуманитарной помощи из-за рубежа

В Киеве разоблачили местного предпринимателя на продаже гуманитарной помощи. Мужчина наживался на продаже военной амуниции, продуктах питания и товарах личной гигиены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Фото: в Киеве разоблачили предпринимателя на продажи гуманитарной помощи из-за рубежа (t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.

В ходе расследования была задокументирована продажа гумпомощи на сумму более 500 тысяч гривен.

Мужчина арендовал помещение в Киеве, чтобы хранить в нем гуманитарную помощь.

"По данным следствия, подозреваемый наладил механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от стран Европейского Союза и США", - пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно сотрудники СБУ разоблачили агентку разведки России в Житомирской области. Преступница передавала врагу информацию о наших военных.

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