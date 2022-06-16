Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики

Київського підприємця викрили на продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. У документах на авто було зазначено, що вони призначені для української армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської прокуратури.
За даними слідства, власник СТО, маючи в своєму розпорядженні два автомобілі польської реєстрації, які були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.
Нагадаємо, раніше у столиці затримали підприємця, який займався продажем гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.
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