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Торгівля гуманітаркою. У Києві чоловік намагався продати призначені для ЗСУ позашляховики

Фото: у Києві викрили підприємця (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Київського підприємця викрили на продажу позашляховиків, які були ввезені в Україну в якості гуманітарної допомоги. У документах на авто було зазначено, що вони призначені для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської прокуратури.

За даними слідства, власник СТО, маючи в своєму розпорядженні два автомобілі польської реєстрації, які були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

Нагадаємо, раніше у столиці затримали підприємця, який займався продажем гуманітарної допомоги. Чоловік наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни.

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КиївГуманітарна допомогаПрокуратура