В Киеве задержали политтехнолога Петрова в связи с "секс-скандалом" вокруг Варченко

Фото: Владимир Петров (facebook.com/Владимир Петров)

У Петрова сейчас проходят обыски

Сотрудники Главной военной прокуратуры задержали подозреваемого Владимира Петрова в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ГПУ отметили, что следственным управлением СБУ в Киеве и области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушением тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

Отметим, что адвокат Юрий Иващенко сообщил РБК-Украина, что сейчас у Петрова проходят обыски.

Также обыски проводят в квартире блогера Александра Барабошко. В комментарии РБК-Украина он сообщил, что правоохранители изъяли телефон и другую технику.

Напомним, что в начале ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы.

Бурейко подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника. Однако позже она заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.