"Мне очень стыдно": студентка-жертва секс-скандала сделала неожиданное признание

Фото: коллаж РБК-Украина

"Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - сказала студентка

Студентка КПИ Наталья Бурейко, которая недавно подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения. Об этом она в четверг, 8 ноября, сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Она рассказала, что написала публикацию об угрозах со стороны Варченко, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях.

"Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - говорится в публикации.

Девушка заявила, что "стала жертвой циничной провокации" против Александра и его супруги.

"Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи", - написала Бурейко.

"Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании", - рассказала она.

Также она обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее и ее семью, а также семью Александра Варченко и "оставить эту тему в покое".

"Дальнейших комментариев не будет", - добавила девушка.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

В комментариях к ее сообщению пользователи соцсети все также делятся на тех, кто считает всю эту историю правдивой или фейком:

"Еще бы в конце "в случае моей внезапной смерти, я ни в коем случае не виню (перечень задействованных работников ЧП добавляется)" и было бы идеально";

"А кто же тогда приезжал домой к вашим родителям и искал вас?";

"Боже мой, а кто вам этот текст написал?";

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

"Малую тиндеристку, ищущую папика, просто использовали, в ее же голову не могло прийти, что страница с которой ей пишут подставная, а этот текст под диктовку ,потому что очернила репутацию, все логично. За то теперь ее семья опозорена, так как малая показала на всю страну, что ищет папика";

"Молодец, все правильно сделала";

"Сколько взяла денег за провокацию? Конкретное палево. Но на новую косметику хватит. Зато, такого позора получила. Оно того стоило?"...

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Блогер Клим Братковский описал сложившуюся ситуацию, которая из-за резонанса приобрела вид драмы, с точки зрения как Бурейко, так и Варченко:

"Драматургия секс-скандала в трех актах. Акт первый. Девушка - жертва, ее преследует влиятельный чиновник. Акт второй. Девушке угрожают. Девушка обращается за помощью в Прокуратуру Киева. Акт третий. Девушка поняла, что на Тиндере фальшивый аккаунт секс-героя. Девушка просит прощение", - написал блогер.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

"А теперь рассмотрим драматургию со стороны секс-героя. Акт первый. Герой спрятался. Акт второй. Герой позвал на помощь друга Антона. Антон заявил, что это все неправда. Герой это подтвердил. Акт третий. Гражданская супруга героя заявила, что он этого не мог сделать, что это провокация, направленная на ее дискредитацию. Акт четвертый. Вздохнули после после извинений девочки". - отметил он.



Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Ранее сообщалось, что громкий секс-скандал, связанный с обвинениями студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, оброс новыми подробностями. Так, многие украинцы предположили, что страница, на которой был опубликован пост, является фейковой.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина