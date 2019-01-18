У Києві затримали підозрюваного у вбивстві пацієнта лікарні

Фото: затриманий зловмисник (npu.gov.ua)

Тіло чоловіка зранку виявили лікарі

Поліцейські у Києві затримали пацієнта столичної лікарні за підозрою у смертельному побитті сусіда по палаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, 17 січня близько 6:00 лікарі повідомили у поліцію, що виявили тіло пацієнта з ознаками насильницької смерті.

Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко розповів, що для встановлення остаточної причини смерті тіло потерпілого направили на судово-медичну експертизу.

"За показами свідків, пацієнт криками заважав сусідам по палаті спати. Один із пацієнтів не витримав і кілька разів вдарив милицею по голові порушника спокою. Після чого чоловік пішов відпочивати, а зранку лікарі виявили пацієнта без ознак життя", - розповів Василенко.

Фото: місце події та затриманий (kyiv.npu.gov.ua)

Повідомляється, що на місці поліцейські виявили іншого учасника конфлікту та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 44-річний уродженець Тернопільської області, який не мав постійного місця проживання та ніде не працював.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство жінки.