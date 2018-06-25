Правоохранителю сообщено о подозрении

В Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"Рядовой патрульной полиции Киева был уличен в преступной деятельности. Полицейский во внеслужебное время занимался распространением психотропного вещества. Во время попытки сбыть 100 грамм амфетамина дилера задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ и СБУ, при содействии руководства Управления патрульной полиции Киева", - сказано в сообщении.

У столиці на збуті амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції У столиці на збуті амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції (відео, фото) Рядовий патрульної поліції Києва був викритий у злочинній діяльності. Поліцейський у позаслужбовий час займався розповсюдженням психотропної речовини. Під час проби збути 100 грам амфетаміну дилера затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та СБУ, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції Києва. Про причетність співробітника патрульної поліції столиці до протиправної діяльності стало відомо працівникам Головного управління СБУ в Києві та Київській області. Інформація надійшла і до Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Перевіркою було встановлено, що викритий рядовий поліції, з метою незаконного збагачення, займається збутом психотропної речовини та невдовзі має намір продати велику кількість «товару». Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, СБУ, за підтримки керівництва патрульної поліції Києва, 30-річного поліцейського затримали неподалік одного з торгових столичних центрів в Оболонському районі. 100 грам амфетаміну патрульний привіз клієнтові на власному автомобілі, але збути не встиг. На теперішній час прокуратурою Києва затриманому в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Судом йому буде обрано міру запобіжного заходу. Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 до 12 років з конфіскацією майна. Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Неділя, 24 червня 2018 р.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что рядовой полиции, с целью незаконного обогащения, занимается сбытом психотропного вещества и вскоре намерен продать большое количество "товара".

"Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ, при поддержке руководства патрульной полиции Киева, 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 грамм амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел", - сообщили в департаменте.

Указано, что сейчас прокуратура Киева объявила задержанному в порядке ст.208 УПК Украины подозрение по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Судом ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Волынской области за торговлю наркотическим веществом - амфетамином - милиционера лишили свободы на 4 года.