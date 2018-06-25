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У Києві затримали патрульного поліцейського за підозрою у збуті амфетаміну

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 10:40
Ілюстративне фото (twitter.com ibtimes.com)
Ілюстративне фото (twitter.com ibtimes.com)

Правоохоронцю повідомлено про підозру

У Києві затримали патрульного поліцейського за підозрою у збуті амфетаміну. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Рядовий патрульної поліції Києва був викритий у злочинній діяльності. Поліцейський у позаслужбовий час займався розповсюдженням психотропної речовини. Під час проби збути 100 грам амфетаміну дилера затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та СБУ, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції Києва", - сказано у повідомленні.

 
У столиці на збуті амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції

У столиці на збуті амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції (відео, фото) Рядовий патрульної поліції Києва був викритий у злочинній діяльності. Поліцейський у позаслужбовий час займався розповсюдженням психотропної речовини. Під час проби збути 100 грам амфетаміну дилера затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та СБУ, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції Києва. Про причетність співробітника патрульної поліції столиці до протиправної діяльності стало відомо працівникам Головного управління СБУ в Києві та Київській області. Інформація надійшла і до Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Перевіркою було встановлено, що викритий рядовий поліції, з метою незаконного збагачення, займається збутом психотропної речовини та невдовзі має намір продати велику кількість «товару». Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, СБУ, за підтримки керівництва патрульної поліції Києва, 30-річного поліцейського затримали неподалік одного з торгових столичних центрів в Оболонському районі. 100 грам амфетаміну патрульний привіз клієнтові на власному автомобілі, але збути не встиг. На теперішній час прокуратурою Києва затриманому в порядку ст.208 КПК України оголошено підозру за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Судом йому буде обрано міру запобіжного заходу. Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Опубліковано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Неділя, 24 червня 2018 р.

Зазначається, що у ході перевірки було встановлено, що рядовий поліції, з метою незаконного збагачення, займається збутом психотропної речовини та невдовзі має намір продати велику кількість "товару".

"Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, СБУ, за підтримки керівництва патрульної поліції Києва, 30-річного поліцейського затримали неподалік одного з торгових столичних центрів в Оболонському районі. 100 грам амфетаміну патрульний привіз клієнтові на власному автомобілі, але збути не встиг", - повідомили у департаменті.

Вказано, що наразі прокуратура Києва оголосила затриманому в порядку ст.208 КПК України підозру за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Судом йому буде обрано міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Волинській області за торгівлю наркотичною речовиною - амфетаміном - правоохоронця позбавили волі на 4 роки.

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Теги публікації: Київ, Київ, наркотики, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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