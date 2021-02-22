В Киеве задержали офицера налоговой милиции за работу на разведку "ДНР"

В Киеве задержали подполковника налоговой милиции, который подозревается в работе на разведку так называемой "Донецкой народной республики". В цепочке также задействована его жена, которая проживает на оккупированной территории и работает в "налоговых органах".

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора .

Сообщается, что офицеру объявили подозрение в содействие деятельности террористической организации "ДНР", разглашении государственной тайны и незаконной передачи информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

По данным следствия, он привлек свою жену, которая проживает на оккупированном Донбассе и работает в структуре "министерства доходов и сборов ДНР". Украинский офицер контактировал с оккупантами и выполнял их задачи разведывательного характера.

В частности, он через электронную почту передавал сведения о личном составе органов госбезопасности и разведывательных органов Украины, их налоговую отчетность и так далее. По месту жительства провели обыски.