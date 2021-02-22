ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві затримали офіцера податкової міліції за роботу на розвідку "ДНР"

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 13:59
У Києві затримали офіцера податкової міліції за роботу на розвідку "ДНР" Фото: затримання податківця (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві затримали підполковника податкової міліції, який підозрюється в роботі на розвідку так званої "Донецької народної республіки". У ланцюжку також задіяна його дружина, яка проживає на окупованій території і працює в податкових органах".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що офіцеру оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", розголошенні державної таємниці та незаконної передачі інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

За даними слідства, він залучив свою дружину, яка проживає на окупованому Донбасі і працює в структурі "міністерства доходів і зборів ДНР". Український офіцер контактував з окупантами і виконував їх завдання розвідувального характеру.

Зокрема, він через електронну пошту передавав відомості про особовий склад органів держбезпеки та розвідувальних органів України, їх податкову звітність і так далі. За місцем проживання провели обшуки.

Нагадаємо, раніше контррозвідка затримала в Харкові російського шпигуна, який намагався отримати для Росії технічну документацію щодо розробки та виробництва українського танка "Оплот".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ ДНР Милиция
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ