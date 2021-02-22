У Києві затримали офіцера податкової міліції за роботу на розвідку "ДНР"

У Києві затримали підполковника податкової міліції, який підозрюється в роботі на розвідку так званої "Донецької народної республіки". У ланцюжку також задіяна його дружина, яка проживає на окупованій території і працює в податкових органах".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора .

Повідомляється, що офіцеру оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", розголошенні державної таємниці та незаконної передачі інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

За даними слідства, він залучив свою дружину, яка проживає на окупованому Донбасі і працює в структурі "міністерства доходів і зборів ДНР". Український офіцер контактував з окупантами і виконував їх завдання розвідувального характеру.

Зокрема, він через електронну пошту передавав відомості про особовий склад органів держбезпеки та розвідувальних органів України, їх податкову звітність і так далі. За місцем проживання провели обшуки.