В Киеве задержали наркоторговца с 17 кг психотропов

Сотрудники прокуратуры города Киева задержали наркоторговца, который реализовывал психотропы по территории страны через почтовые отделения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Злоумышленника задержали в одном из почтовых отделений столицы при получении им очередной посылки с наркотиками.

"Во время осмотра почтового отправления внутри пакета было обнаружено 7 килограммов амфетамина и 10 килограммов психотропного вещества АЛЬФА ПВП (соли), что подтверждено проведенным на месте происшествия экспресс тестом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что наркототики продавались через "интернет-магазин", а также имели собственные логотипы. Розничная стоимость изъятых психотропов по ценам черного рынка составляет более 8,5 миллионов гривен.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются лица, причастные к поставке и сбыту наркотиков.

Фото: изъятые наркотики (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, 1 октября в Польше задержали главаря одной из крупнейших наркогруппировок Украины. Он длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. Ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила межрегиональную банду под контролем "воров в законе". Группировка контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.