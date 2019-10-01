В Польше задержали главаря одной из крупнейших наркогруппировок Украины

Фото: задержание преступника (npu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об экстрадиции преступника в Украину

Полицейские задержали организатора одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей. Интерпол объявил его в международный розыск, и в конце сентября подозреваемого уже задержали на границе Польши и одной из европейских стран. Кроме того, полиция объявила о подозрении 25 участникам этой группировки.

Как сообщалось, в начале 2019-го года в Днепропетровской области разоблачили преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол. Практически круглосуточно в городе происходил сбыт наркотиков, который охватывал практически все районы Кривого Рога. Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, ввели упаковку наркосредств с маркировкой и ценником.

Тогда же правоохранительные органы разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркопреступников. Оперативники ликвидировали две мощные нарколаборатории, где изготавливали 5 видов наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и свыше 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

По информации полиции, один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. В конце сентября подозреваемый был задержан в Польше. Сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Украину. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. За инкриминируемые преступления злоумышленникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщало ранее РБК-Украина, украинские правоохранители вместе с правоохранителями Франции и Польши прекратили деятельность международной организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", которое содержит наркотическое вещество бупренорфин. В течение года наркогруппировка на территорию Украины переправила 150 тыс. таблеток на сумму в 40 млн гривен.

Также, как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах. Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса.