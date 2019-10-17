У Києві затримали наркоторговця з 17 кг психотропів

Працівники прокуратури міста Києва затримали наркоторговця, який реалізовував психотропи по території країни через поштові відділення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зловмисника затримали в одному з поштових відділень столиці при отриманні ним чергової посилки з наркотиками.

"Під час огляду поштового відправлення всередині пакету було виявлено 7 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів психотропної речовини АЛЬФА ПВП (солі), що підтверджено проведеним на місці події експрес тестом", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наркототики продавалися через "інтернет-магазин", а також мали власні логотипи. Роздрібна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку становить понад 8,5 мільйонів гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 307 КК України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове слідство триває. Встановлюються особи, причетні до постачання та збуту наркотиків.

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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